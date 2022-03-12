Italiano sorride, tutti in gruppo ma Bonaventura dal 1’ resta in dubbio
Italiano riabbraccia i suoi giocatori, tutti lavorano con il gruppo
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2022 09:49
Tutti in gruppo compreso Odriozola, ed é la notizia che aspettava Italiano. Capitolo centrocampo con un rientro anche qui atteso ma non certo: quello di Bonaventura, a cui é stata scontata una giornata di squalifica. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
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