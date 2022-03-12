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Italiano sorride, tutti in gruppo ma Bonaventura dal 1’ resta in dubbio 

Italiano riabbraccia i suoi giocatori, tutti lavorano con il gruppo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2022 09:49
Italiano sorride, tutti in gruppo ma Bonaventura dal 1’ resta in dubbio  - Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Tutti in gruppo compreso Odriozola, ed é la notizia che aspettava Italiano. Capitolo centrocampo con un rientro anche qui atteso ma non certo: quello di Bonaventura, a cui é stata scontata una giornata di squalifica. Lo scrive Il Corriere dello Sport. 

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