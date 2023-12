Italiano: “Sofferto i primi 20 minuti, bravi nel secondo tempo. Nzola non vuole andare in Coppa d’Africa”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Torino, queste le sue parole:

“Una vittoria in cui abbiamo sofferto i primi 20 minuti, sono partiti meglio di noi, Terracciano si sta rivelando in grande forma, nel secondo tempo abbiamo preso le misure, non abbiamo più concesso nulla dando vita ad una classifica straordinaria, abbiamo cambiato mentalità, ci stiamo sacrificando di più, ci teniamo questa classifica e questo periodo positivo. L’unica macchia di oggi è l’infortunio di Sottil. Vediamo Castrovilli come recupera. Nzola vuole rimanere qui a lavorare ma vediamo quali saranno le decisioni.

Non siamo gli unici ad avere infortuni, con tutte queste partite fai fatica a recuperare. Quando non ti alleni nel modo corretto può capitare, abbiamo giocato 64 partite, non sempre le abbiamo preparate nel migliore dei modi, qualcuno quando ha qualche problemino lo nasconde per giocare. Vediamo cosa accade sul mercato, sugli esterni qualcosina avevamo già in mente.

Ho sempre detto che negli ultimi anni sono sempre state le solite 6/7 a giocarsi la Champions e le coppe europee. Non so in futuro dove potremo arrivare, se questa è la strada possiamo ambire a risultati importanti. Per il blasone, l’amore e la passione meritiamo di stare sempre in queste posizioni.

Kouamè è utile quando non puoi essere bello e pulito, la soluzione di lanciare lungo su di lui ci sta dando grandi risultati quando sono tutti marcati uomo su uomo. Gli esterni devono cercare di dare il massimo, con qualche defezione cercheremo con la società di prendere un esterno, vediamo cosa verrà fuori.

Abbiamo mancato tanti record ma quello dei 109 gol è un record che siamo riusciti a centrare, è una grande soddisfazione per quello che proponiamo. Superiamo il primo anno dove avevamo chiuso a 32 punti il girone di andata, adesso siamo a 33 punti e manca una partita, rimanere in quelle zone è un obiettivo da qui alla fine anche se le grandi che hanno perso qualcosa ritorneranno. Se la mentalità è questa vogliamo tenere botta

Ranieri si è messo a disposizione con spirito di sacrificio, qualità, abnegazione, lui sposta gli equilibri e fa la differenza con i gol. Gli vanno fatti complimenti perchè mi mette sempre in difficoltà nelle scelte. Ho riconfermato tutti quelli di Monza perchè mi erano piaciuti tanto. Subiamo meno perchè c’è più sacrificio”

