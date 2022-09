Italiano: “Siamo senz’anima, gira tutto male. Facciamo errori evitabili e perdiamo le partite”

Intervenuto in conferenza stampa, mister Vincenzo Italiano ha analizzato la brutta sconfitta della sua Fiorentina contro il Basaksehir: “Concediamo agli altri delle cose che a noi non vengono concesse. In questo momento la situazione mentale non è delle migliori. La gara non l’abbiamo giocata malissimo, persa 3-0 che chiaramente è un brutto colpo. Eravamo venuti con altri propositi, ci eravamo riusciti anche nel primo tempo. Ma ci sgretoliamo alla prima difficoltà, siamo in difficoltà e non so come si possa reagire a questa situazione, non riusciamo a trovare quella scintilla che adesso ci penalizza”.

CONDIZIONE FISICA “Il problema è la condizione? Condizione fisica proprio di no, perché stiamo bene e teniamo il campo bene per 90 minuti, quello non è un problema, adesso il problema è di testa. Gira tutto male, continuiamo a inanellare sconfitte e partite dove si può fare molto meglio. Ho deciso di mettere Jovic per cercare di continuare a palleggiare in maniera diversa, non penso sia dipeso da quello il risultato. Adesso dobbiamo reagire e trovare l’anima che avevamo poco tempo. In questo momento l’anima non ce l’abbiamo.

GOL SUBITI “Ripeto, andiamo ad analizzare tutti i gol presi, sono tutti gol in cui abbiamo la palla noi. Non abbiamo la concezione del pericolo. Poteva sicuramente lavorare meglio quella palla, aveva tutto il tempo per liberarla. Sono cose che non devono capitare, specie in questo momento. Continuiamo a fare errori evitabili e a perdere le partite. Il ragazzo lo sa benissimo, caschiamo sempre nei soliti errori, dobbiamo cercare episodi diversi rispetto a quelli a cui stiamo andando incontro”.

SQUADRA SENZ’ANIMA “Le squadre senz’anima, come ho detto prima, sono quelle che non ricercano la vittoria in maniera decisa. Non si afflosciano alle prime difficoltà, bensì reagiscono a tutto. Cercano di tirar su tutto quello che è negativo. Adesso è un momento di difficoltà, penso che sia stata una partita che una squadra come la nostra, che deve reagire a un momento del genere, abbia assolutamente alla portata. Penso che quando vai in svantaggio se hai un’anima riesci a ribaltare il risultato. È un momento così, ma questa squadra l’anima ce l’ha. È un gruppo che l’ha dimostrato e la deve tirar fuori. Adesso le uniche informazioni le dà il campo, e adesso dice che noi non siamo incisivi e perdiamo le partite”.