Italiano sfida il suo passato: la Curva dello Spezia punta sull’arma dell’indifferenza 

Italiano verrà fischiato da una parte della tifoseria, solo indifferenza dagli ultrà

Sarà un ritorno molto particolare quello di Italiano a La Spezia. Anni impossibili da dimenticare anche per chi, come una parte della tifoseria, ha deciso che domani sera lo fischierà. Il Picco si preannuncia tutto esaurito. La Curva Ferrovia ha dato le indicazioni, indifferenza nei confronti di Italiano. Lo scrive Repubblica.

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