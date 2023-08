Italiano: “Serve qualità, bisogna fare ancora qualcosa col mercato. Conference? Ci prenderemo la rivincita”

Durante l’intervista concessa a SportMediaset, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha così parlato dei temi caldi in casa viola in vista della prossima stagione che li vedrà impegnati anche in Conference League: “Stiamo lavorando molto bene, cercando di inserire i nuovi nel migliore dei modi. Vogliamo battere sui principi di calcio che ci stanno a cuore”.

Poi ha proseguito parlando del suo futuro: “E’ bastata una chiacchierata alla fine della scorsa stagione con il presidente e i direttori per andare avanti insieme: vogliamo portare a casa risultati importanti nella prossima annata migliorando quello che è ancora migliorabile”. E sul mercato: “Credo che qualcosa bisogna ancora fare: dobbiamo puntellare qualche reparto e alzare la qualità del gruppo”.

Infine, sul ripescaggio in Conference League. “Ci riprenderemo la rivincita rispetto alla finale che abbiamo perso a giugno: siamo contenti di confrontarci con altre realtà, speravamo in questa opportunità e ora che l’abbiamo centrata siamo molto carichi”.