Italiano rivela: “Alla squadra ho detto che ci sono momenti dove l’attaccante che segna deve giocare”

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia del Lech Poznan (LEGGI QUI), il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche di Luka Jovic, queste le sue parole:

“Oggi ho fatto un discorso alla squadra e ho detto che in alcuni momenti ci sono giocatori più in forma di altri, momenti in cui l’attaccante la sta buttando dentro e quindi l’altro compagno deve aspettare il suo turno e il suo momento, quindi per quanto riguarda Jovic sappiamo quello che ci può dare, quando arrivano le coppe lui si esalta, speriamo che possa essere cosi anche domani e nel proseguo”