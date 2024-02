Italiano resterà alla Fiorentina? Deluso dal mercato, ha un contratto fino al 2025, nulla è scritto

Cosa farà Vincenzo Italiano a giugno? Resterà alla Fiorentina o deciderà di andare via da Firenze dopo 3 anni? Il dubbio è legittimo, soprattutto perchè, fino ad ora, la società viola non ha dimostrato di volere un salto di qualità concreto. Mancano acquisti per colmare il gap con squadre come Napoli, Lazio e Roma che hanno rose nettamente più forti. Perchè non si può pretendere di lottare contro squadre che hanno giocatori più forti e poi dare la colpa all’allenatore se non si arriva prima di loro in classifica. Quest’anno il girone di andata si è concluso con la Fiorentina quarta in classifica; poi alla prova del nome, con il mercato di gennaio che avrebbe dovuto regalare al tecnico i rinforzi richiesti, la società non si è fatta trovare pronta e non ha accontentato l’allenatore.

Da qui nasce la delusione di Italiano post calciomercato che non è stata diversa da quella di tutto l’ambiente che sui social ha riversato tutta la propria rabbia per i mancati rinforzi. Belotti e Faraoni sono buoni acquisti, ma il terzino faceva panchina al Verona e il classe 93 era la quarta scelta alla Roma, diretta concorrente. Completano la rosa ma non alzano il livello. A meno che Italiano non trasformi l’acqua in vino anche questa volta.

Normale che l’allenatore si faccia delle domande, questo è il suo terzo anno a Firenze ed ogni anno ha portato la squadra oltre le proprie possibilità facendo meglio della stagione precedente. Far questo però non è sempre possibile e prima o poi servirà la volontà di fare un salto di qualità importante che però sta incredibilmente mancando da parte della società. Gli investimenti sulle strutture sono importanti ma servono anche i giocatori di livello per lottare ad armi pari contro le diretti concorrenti.

A giugno Italiano ha rifiutato di andare al Napoli per restare a Firenze, convinto della bontà del progetto viola. Alla fine del campionato i grandi club italiani torneranno alla carica ed a quel punto tutto sarà rimesso in discussione. Nulla è certo, sia in un senso che nell’altro. Il contratto di Italiano scade nel 2025 perchè la società ha un opzione a suo favore dunque il problema non è di certo contrattuale ma di ambizione, di voglia di crescere davvero.

D’ora in poi conteranno i risultati, magari Italiano farà l’ennesimo miracolo e porterà la Fiorentina oltre le proprie possibilità e questo potrebbe far fare il benedetto salto di qualità ma comunque poi si tornerebbe nella voglia di investire e di farlo nel modo giusto perchè la società non ha mai speso poco, ma spesso ha speso male. E qui le riflessioni sono tante. Perchè si fa fatica a portare un grande giocatore a Firenze? Perchè gli altri club con 12/13 milioni comprano Kvara, Lookman e Zaccagni mentre la Fiorentina per la stessa cifrà acquista Ikonè che non si dimostra all’altezza degli obiettivi fissati?

Insomma, i problemi sono tanti. L’Atalanta, che tanti vedono come concorrente diretta, nell’ultima estate ha speso 30 milioni per 2 centravanti ed ha già prenotato De Ketelaere per quasi 30 milioni. La Roma ha in rosa Dybala e Lukaku, a gennaio hanno preso un terzino sinistro molto forte di fama internazionale come Angelino, il Napoli se toppa mezza stagione a gennaio spende più di 20 milioni per Ngonge e riporta in Italia Traore.

Insomma, inutile andare avanti. Il discorso è chiaro. Se vuoi lottare con Napoli, Lazio, Roma e Atalanta devi alzare il livello acquistando giocatori veri. Altrimenti non è colpa del tecnico se non arrivi prima di loro in classifica. E prima o poi Italiano si stancherà di lottare sempre con armi non pari, la delusione dopo questo gennaio è tanta. Ma anche dopo il mercato estivo erano rimasti fuori diversi obiettivi di mercato che non hanno fatto fare il salto di qualità. Con queste premesse anche attirare altri tecnici di valore è molto difficile. La cura possono solo essere i risultati, sperando che la rottura tra la società e Bonaventura non vada a minare il clima nello spogliatoio e che i miracoli possano continuare ancora…

