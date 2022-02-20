Italiano racconta Ikonè: "In allenamento ci fa vedere cose straordinarie ma altri esterni sono avanti"

Ikonè è stato il colpo migliore della Fiorentina a gennaio ma ancora non è entrato nelle rotazione di Italiano, che ha spiegato

Nel corso della sua conferenza stampa Vincenzo Italiano ha parlato della situazione Ikonè in casa Fiorentina che ancora non è entrato stabilmente nei titolari viola, le sue parole:

"Ikonè è un ragazzo giovanissimo, ha doti da grandissimo calciatore, è un esterno che ha l'uno contro uno e che si muove bene in fase di non possesso ma è arrivato in un reparto dove i suoi compagni sanno lavorare in maniera egregia, si muovono in maniera egregia, lavorano da sette mesi insieme, Ikonè diventerà un giocatore importante per questa squadra, sta crescendo settimana dopo settimana, stiamo facendo dai passi da gigante, piano dice di capire benissimo l’italiano anche se non lo parla, mostrerà il suo valore perchè ha grandi qualità. Non c'è fretta, in allenamento ci fa vedere giocate straordinarie, ci farà vedere tutto il suo valore"

slot gacor

https://www.labaroviola.com/italiano-sui-rigori/166120/