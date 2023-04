Italiano racconta: “Ho discusso con un tifoso dietro la panchina, devono stare più tranquilli”

Questo il commento a Sky del mister della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Subentrati? In vantaggio di 3 gol con tante gare all’orizzonte per me è normale pensare alle rotazioni. Forse Bonaventura ha un affaticamento e potremmo perderlo. Battibecco coi tifosi? Spesso hanno meno lucidità degli allenatori. Quando si va in difficoltà bisogna stare tutti tranquilli. Mi sono preso con un signore dietro la panchina con cui parlo spesso, gli ho detto che era importante andare in semifinale. Sottil? Ha qualità da giocatore vero. Fa spesso superiorità numerica ma deve superare sotto porta. Ora è tornato e sta iniziando a tornare in forma, mi ha fatto piacere il gol, spero lo sblocchi definitivamente”.

BIRAGHI CRITICA L’ARBITRO