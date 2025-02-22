Italiano: "Questi rigori non possono essere fischiati altrimenti diventa un serio problema giocare a calcio"

Il tecnico emiliano ha detto la sua riguardo al rigore fischiato a favore del Parma oggi pomeriggio al Tardini

In conferenza stampa, dopo la sconfitta di Parma, l'ex allenatore viola Vincenzo Italiano si è lamentato riguardo al calcio di rigore fischiato a favore dei padroni di casa e realizzato da Bonny che ha portato i gialloblu in vantaggio: "Non può mai essere una dinamica da rigore perchè se iniziamo a fischiare anche questi episodi allora diventa difficile. Se adesso anche questi tocchi di mano sono punibili, il rigore diventa un grosso problema perchè ne verranno dati sempre di più finche non si capirà più quale sia il criterio di assegnazione. Ci vuole uniformità di giudizio dato che i dettagli fanno la differenza e ci permettono a fine anno di cambiare il nostro destino".