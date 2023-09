Italiano: “Quando segnano i subentrati impazzisco di gioia. N’Zola serve alla squadra”

Ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta dalla Fiorentina contro l’Atalanta ha parlato il mister Vincenzo Italiano. Queste le sue parole all’emittente televisiva: “Rimonta? Non ci capita spesso, di questo siamo contenti. E’ un aspetto che quest’anno cerchiamo di migliorare. Esultanza con i tifosi lanciandogli i palloni? Ho fatto vedere a Dodò come si spazza a fine partita. A San Siro abbiamo abbandonato il campo, dopo un’ora non siamo stati più noi e abbiamo lavorato su questo nella sosta. Più alternative rispetto all’anno scorso? Parisi ha toccato tanti palloni, quando diventi il regista della partita devi avere personalità e cercare di attaccare lo spazio, a fine primo tempo abbiamo sistemato la fase offensiva. Quando segnano i subentrati impazzisco di gioia, perché vuol dire che lavoriamo bene e tutti sono sulla corda. Kouamé? E’ un grande uomo squadra, ha spirito da giocatore maturo, ha la stessa mentalità sia se parte titolare che a gara in corso. Nzola? Deve fare il lavoro che ha fatto oggi, deve lavorare spalle alla porta per far salire e giocare bene la squadra. Sta soffrendo il fatto di non aver ancora segnato ma il campionato è lungo e noi abbiamo bisogno delle sue caratteristiche. Nico? Sta bene sotto l’aspetto mentale, non potevo non schierarlo. Beltran capirà il gioco italiano e il terzo gol è arrivato da una sua intuizione”.

