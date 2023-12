Italiano: “Quando concretizziamo siamo uno spettacolo. Risposta di un gruppo che rema dalla stessa parte”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana. Queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Oggi gli interpreti si sono rivelati giusti, oggi finalmente qualcuno ha avuto il piede caldo che era mancato, vedete Sottil e Beltran, è mancato solo il guizzo di Ikonè ma mi è piaciuto l’approccio alla partita. Oggi non potevamo non far punti, è la risposta di un gruppo che rema tutto dalla stessa parte

Importante avere un giocatore nel proprio ruolo come Kayode, ti dà vantaggi nel difendere, nel costruire, ha recuperato bene, complimenti ai dottori, aveva una caviglia non bella ed ha recuperato bene. Arthur sta mostrando le sue doti, il calcio lo valorizza, è arrivato al tiro, ha servito assist, può fare ancora di più. Se si convince può davvero prendere per mano questa squadra

Record di gol in un anno solare è un dato bellissimo, stiamo facendo prestazioni di altissimo livello, questo record è un traguardo straordinario, è un record che ancora possiamo rimpolpare, vogliamo aggiungere altri gol.

Questa squadra deve trovare continuità ed equilibrio, alterniamo bei risultati a delle pausa. Le squadre che stazionano dal primo al sesto posto sono di altissimo livello. Solo con queste prestazioni possiamo reggere il passo per stare davanti

Alcuni tifosi mi hanno regalato una maglia, c’è gente dietro alle mie spalle che prova stima e li ringrazio per il sostegno. Mercoledi giochiamo una partita in una competizione che lo scorso anno ci ha visto finalisti, poco da gioire, dobbiamo pensare subito ad un’altra partita. Bisogna preparare e studiare l’avversario”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO LA SALERNITANA