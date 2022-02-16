Italiano può aver trovato in Amrabat un nuovo protagonista: ora sa di poter contare su di lui

Amrabat ora può iniziare un nuovo percorso in maglia viola, primo gol arrivato dopo oltre 500 giorni a Firenze

Adesso Italiano potrebbe aver trovato un nuovo protagonista, un altro elemento del gruppo a cui affidarsi nel momento del bisogno. Domenica toccherà di nuovo a Torreira. Quando Italiano ne avrà bisogno sa di poter contare su di lui. Adesso può iniziare un nuovo percorso e lo stesso presidente gli ha voluto fare i complimenti dopo la sfida in Liguria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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