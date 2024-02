Italiano punta su Belotti-Beltran per tornare al successo: la Fiorentina nel 2024 non ha mai vinto 

Belotti sarà titolare per la prima volta in maglia viola e Beltran potrebbe posizionarsi dietro di lui, a meno che Italiano non scelga Bonaventura, un po’ appannato nell’ultimo periodo, ma sempre una garanzia. I due club hanno bisogno di punti e devono individuare le frecce migliori per tornare al successo. La Fiorentina nel 2024 non ha mai vinto e ha raccolto soltanto un punto, contro l’Udinese. Il Frosinone ha battuto il Cagliari e ha conquistato un punto con il Verona ma, dopo la sconfitta interna con il Milan, vuole provare il colpaccio in trasferta. Di Francesco ha detto chiaramente che il trend fuori casa deve cambiare al più presto e oggi si presenta la prima occasione. Ma Vincenzo Italiano deve vincere ad ogni costo e spiega: «I nostri avversari sono una delle rivelazioni del campionato e hanno grandi qualità. Se non li affrontiamo con la massima attenzione possono crearci difficoltà. Ognuno di noi deve metterci una ferocia agonistica di alto livello perché dobbiamo ottenere punti dopo i quattro minuti di follia di Lecce. Abbiamo voglia di rivalsa». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

