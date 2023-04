Italiano: “Potevamo vincerla anche se l’abbiamo preparata in un allenamento. Nico grande gesto”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Atalanta, queste le sue parole:

Brekalo ha avuto una brutta botta alla testa e non è riuscito a rimanere in campo, nulla di grave. Amrabat speriamo di recuperarlo per giovedi. In altri momenti avremmo perso malamente questa partita, per la mole di gioco e per quanto abbiamo creato sono soddisfatto, non dimentichiamoci che abbiamo preparato la gara in un allenamento, siamo tornati alla 4, faccio i complimenti ai ragazzi. Non perdere da fiducia e vogliamo avere sempre più fiducia da qui alla fine

Il gol preso mi fa arrabbiare, lo abbiamo analizzato nel primo tempo, non siamo andati forti nel contrasto, non avevamo concesso nulla all’Atalanta. In questo modo si complicano le partite, potevamo essere più lucidi e concreti sotto parte, abbiamo perso uno dei migliori e non abbiam

Andare sotto e pareggiarla è stato un grande merito, potevamo essere più incisivi e abbiamo avute le occasioni. Noi dobbiamo rincorrere tutto quello che abbiamo davanti, ci siamo dentro in pieno sia in Coppa Italia che in Conference. In campionato mancano 24 punti, siamo di rincorsa e non vogliamo mollare. Non abbiamo una preferenza

Dodò in questo momento è un giocatore è alla Fiorentina perchè aveva fatto vedere questa qualità, si è sbloccato fisicamente e mentalmente, non poteva essere quello visto all’inizio. Sta giocando un calcio di altissimo livello

Il rigore non l’ho visto, sono diffidato e non mi sono avvicinato al monitor altrimenti avrei rischiato un giallo. L’Atalanta, come detto a Percassi ed a Gasperini, è un esempio per tutti. Sono 7/8 anni che stanno a questo livello, si sono presentati in Champions e sono convinto che lotteranno fino alla fine per i primi 4 posti

Nico ha fatto una grande partita, ogni tanto potrebbe fare qualche errore in meno, al 92′ ha fatto un recupero da applausi. Sta prendendo convinzione, ha consegnato il rigore a Cabral perchè sa che per un attaccante ha bisogna di fiducia e quindi ha fatto questo gesto”

