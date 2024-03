Italiano pensa solo all’Atalanta, il resto sul futuro sono solo distrazioni. Se ne parlerà nelle prossime settimane 

Italiano adesso pensa solo all’Atalanta, il resto sono solo distrazioni. Il tecnico viola, messi da parte i discorsi che riguardano il suo futuro e che sicuramente animeranno le prossime settimane, non vuole distrazioni di sorta. Ora conta il campionato e portare a casa una coppa. La missione attuale della Fiorentina è ritrovare la strada del successo lontano dal ’Franchi’. Gli ultimi tre punti in campionato presi in trasferta risalgono allo scorso 22 dicembre, quando un lampo di Beltran determinò la vittoria a Monza. Da allora fuori casa sono arrivate perlopiù sconfitte e un paio di pari, con l’Empoli e con il Torino. Tabella di marcia a singhiozzo che è costata alcune posizioni in classifica. Hanno pesato anche i troppi calci di rigore falliti che avrebbero avuto un significato ben diverso e un riflesso diverso sulla classifica. Ma non c’è tempo di pensare al passato, ma solo concentrarsi sul presente, dove tutto è aperto, a iniziare proprio dal campionato. Lo riporta La Nazione.

