Italiano: “Ora programmiamo il futuro, perderemo alcuni giocatori. Serve una Fiorentina più forte”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria della Fiorentina

“Quando fai questo mestiere devi metterci grande amore e grande passione, devi vincere ovunque per la società, i tifosi, l’ambiente. Tutti vogliamo vincere, ho cercato di fare le cose per bene, veniamo ripagati per tutti i sacrifici fatti, gli obiettivi fatti erano altri. Stavamo per fare un grande lavoro, abbiamo fatto un capolavoro, è un qualcosa di grandioso per tutti.

Non ho fatto fioretti, voglio farmi una vacanza tranquilla e staccare per una settimana. In programma in questi giorni di parlare con la società, ora abbiamo una competizione europea, perderemo alcuni giocatori e ne dobbiamo prendere altri, bisogna capire che il lavoro qui a Firenze deve essere fatto per bene. Dobbiamo programmare per bene il futuro della Fiorentina.

La Conference toglie energie, richiede lavoro e abnegazione, serietà nell’affrontarla, dobbiamo fare bella figura in giro per l’Europa, dobbiamo mettere dentro qualità e rinforzare dove possiamo, ci sono basi stupende, abbiamo coinvolto tutti e tutti saranno partecipi, abbiamo bisogno di tanti giocatori, ci sarà tempo e modo di parlare e di programmare. Era il mio sogno, era il punto più alto della mia storia sia da calciatore che da allenatore

Il ringraziamento particolare è per tutti quelli che hanno iniziato questo viaggio, per chi sta dietro le quinte, il cuoco, gli autisti, chi sta in cucina, i magazzinieri, gente che piange dopo una sconfitta, gente che non sta mai in prima linea e non sta sotto i riflettori. Sono la benzina per tutto ciò che si ottiene, è dedicata anche a loro.

Tutti coloro che avevano giocato a Firenze mi hanno detto che questa piazza ha una passione incredibile, non mi fa impazzire che si perde facilmente entusiasmo ma è una sfida perchè la gente viene in 35 mila a sostenerli. Tutti insieme si può ottenere traguardi impensabili.

Torreira è stato importante, anche in termini di gol quando non riuscivamo ad essere concreti sotto porta, lui non si discute, ha esperienza internazionale, non so quale sia la sua situazione contrattuale. Il suo è stato un apporto grandioso, ci ha fatto vedere qualcosa di diverso, è stato l’artefice di questo risultato, non so cosa accadrà.

Ho iniziato ad aver timore dopo la gara contro la Juventus quando abbiamo perso Castrovilli, quando avevamo tante assenze. Perderemo calciatori e cerchiamo di migliorare, vediamo quello che accadrà”

