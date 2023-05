Italiano, ora le due finali. Futuro? Si vedrà, viene accostato al Napoli e ad altre big del nostro campionato 

Intanto, però, sotto i riflettori c’è proprio il viaggio di Italiano, che cinque anni fa era in Serie D e alla sua prima esperienza in Europa ha raggiunto la finale di Conference, provando sempre a dominare il gioco. Normale che venga accostato a panchine che in questo momento possono ambire a traguardi più importanti, come quella del Napoli o di altre big del nostro campionato, alle porte di un’estate in cui dovrebbero esserci tanti cambiamenti sulle panchine di A. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

