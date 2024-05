Italiano oggi ha un obiettivo: trovare i tre punti senza spremere nessun suo calciatore 

La Fiorentina pensa al presente. Presente naturalmente che significa anche Cagliari. Stasera (inizio ore 20.45) la Fiorentina giocherà per prendersi i punti che le mancano per guadagnarsi la qualificazione europea. Sarebbe il modo migliore possibile per preparare la Conference e progettare il futuro (ieri Goretti a proposito si è liberato dalla Reggiana e a giorni si legherà alla Fiorentina per diventare il braccio destro di Pradè sul mercato): «Cagliari è importante, sceglierò la formazione anche in base alla capacità di recupero fisico dei giocatori».

L’idea del mister è quella di gestire forze, risorse e uomini. Ciò non vuol dire che stasera si vedrà una Fiorentina 2 ma che, lui e il suo staff, faranno scelte basate su dati, calcoli, minutaggio e condizione di ogni singolo calciatore. Nella testa di Italiano infatti la formazione che si dovrà giocare la finale di Atene è già abbastanza chiara e non a caso da settimane sta andando avanti seguendo un percorso preciso che tiene insieme due obiettivi: portare al top i potenziali titolari di mercoledì prossimo senza però tralasciare il campionato. Una linea che verrà tenuta anche col Cagliari. Prendersi i tre punti quindi, ma senza spremere troppo gli uomini più importanti. È questo l’obiettivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, LA REGGIANA SALUTA GORETTI