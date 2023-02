Italiano, oggi contro il Verona panchina numero 100 in Serie A da allenatore professionista 

La numero cento. Quella di oggi (ore 18,30, a Verona) per il tecnico Vincenzo Italiano non sarà una gara come le altre. Un po’ perché torna in uno stadio dove ha giocato a lungo (dal 2005 al 2007 con il Verona e nei due anni successivi con il Chievo). Un po’ perché quella del Bentegodi sarà la gara numero 100 da allenatore professionista in Serie A. Lo scrive Repubblica.

