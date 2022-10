Italiano non ci sta: “Su Milenkovic è fallo. Dopo Udine e Bologna altri errori arbitrali contro di noi”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina

Mi dispiace non aver fatto punti in una partita che nonostante qualche nostro errore eravamo riusciti a recuperare, abbiamo iniziato a far gol, continuiamo a prendere gol ad ogni tiro che prendiamo, dovevamo stare più attenti, ci abbiamo messo del nostro. Non è la prima volta che prendiamo gol da situazioni dubbi, mi dispiace perchè sarebbe stato un premio per i ragazzi.

Dobbiamo trovare quell’equilibrio che in questo momento non riusciamo ad avere, contro squadre di alto livello troviamo atteggiamento giusto con prestazioni ottime, abbiamo meno punti rispetto a quello che ci hanno fatto vedere. L’episodio di stasera a 10 secondi dalla fine fa venire l’amaro in bocca, Milenkovic fa presa di posizione davanti all’avversario, l’avversario non può spingerti, quello è fallo. Poi dopo potevamo far meglio. L’Arbitro non ci ha dato spiegazioni

C’è tempo per recuperare e vincere le partite, abbiamo tempo per riprenderci quello che abbiamo perso per strada. Sull’arbitro non punto il dito su stasera ma ci sono state tante situazioni, da Udine a Bologna, poi la classifica non è bella e la situazione si complica

Jovic trequartista? C’è bisogno anche di equilibrio, abbiamo bisogno di dinamismo, con 4 attaccanti qualcosa possiamo limare ma stiamo provando tante situazione, se i ragazzi iniziano a immagazzinare, possiamo fare nostri certi meccanismi, abbiamo forzato la partita ed è andata bene. Dobbiamo riprendere a pedalare per riprenderci quello che oggi non abbiamo ottenuto.

Mi dispiace per Nico Gonzalez, stava bene, era in palla, non so che fastidio ha accusato. Nico decide le partite, ha bisogno di continuità e spero che questo

Con Porracchio si interrompe rapporto di lavoro, venuto a mancare qualcosina, si volta pagina e si va avanti

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO L’INTER