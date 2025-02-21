Italiano: "Noi e la Fiorentina in lotta per la Champions, a Firenze tre anni spettacolari"

L'ex tecnico viola ed ora ai felsinei ha commentato la corsa Champions e ha ricordato i suoi anni alla Fiorentina

Al Corriere della Sera ha parlato l'ex tecnico viola ed ora al Bologna Vincenzo Italiano che ha detto la sua sulla corsa Champions e sugli anni fiorentini: "Per la Champions vedo Juve e Lazio con qualcosa in più e noi dietro insieme a Milan e Fiorentina, ma occhio alla Roma di rincorsa che sta bene e sarà dura da battere soprattutto in casa. Noi abbiamo fatto le cose giuste a gennaio, non dovevamo stravolgere nulla come preferisco. Abbiamo fatto qualche cambio necessario ed ora aspettiamo Cambiaghi ed Orsolini."

Esperienza viola: "I tre anni fiorentini sono stati unici, spettacolari per me, mi dispiace non aver vinto la Conference perché ce la meritavamo e per me resta un neo. A Roma l'hanno festeggiata un mese e io volevo dare a Firenze questa gioia."