Italiano: “Nel primo tempo potevamo fare 4 gol. Perso due palloni e ad ogni tiro prendiamo gol”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Fiorentina contro il Lecce, queste le sue parole:

“Non penso sia stato un problema fisico, abbiamo fatto noi tornare in partita il Lecce, nel primo tempo potevamo fare 3/4 gol, abbiamo perso palloni e abbassato la guardia e abbiamo preso gol, non è possibile che ad ogni pallone che perdiamo prendiamo gol. L’ho detto alla squadra, non esiste, prendiamo gol ad ogni tiro che prendiamo, non è possibile. Dobbiamo chiudere le gare, dobbiamo aggiustare questi difetti

L’ultima squadra che ha vinto lo scudetto ogni volta che entrava in area di rigore segnava. Il cinismo e la concretezza ti fa vincere le partite, se non hai quell’istinto killer non puoi diventare un campione, Sottil ha avuto i palloni giusti, se c’è qualcosa che oggi mi da fastidio è questo, non si può sprecare cosi, deve crescere anche lui. Non è un attacco, deve crescere e lo voglio spronare. Non puoi sprecare tutte le palle gol che ti crei

Bene Beltran per 60 minuti, oggi l’ho voluto schierare perchè con queste partite ravvicinate e questo caldo c’è bisogno di tutto. Mi piace la sua voglia e la sua determinazione. Christensen non poteva nulla sui due gol, se era un mostro pareva questi due tiri ma nemmeno Buffon avrebbe parato la palla all’incrocio. Bene Infantino e Parisi, sono contento delle loro prestazioni

A Genova si è vista la miglior Fiorentina perchè siamo stati cinici e abbiamo ammazzato le partite, cosa che non abbiamo fatto oggi perchè non siamo stati cinici. Ci sono giocatori che purtroppo non reggono adesso i 90 minuti. Potevamo chiuderla dopo 45 minuti e fare gestione invece non ci è stato permesso. In queste partite abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sui difetti che abbiamo dobbiamo lavorare e chiedo ai ragazzi di darci una mano”

