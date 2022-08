Italiano: “Missione compiuta tra sofferenza e follia. Abbiamo sbagliato tanti gol, ma qualificazione meritata”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Twente, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi a Enschede e il ritorno in Europa dei viola: “Missione compiuta, con un po’ di sofferenza e di follia, contro una delle squadre più forti del sorteggio. L’anno scorso abbiamo battagliato per essere qui, oggi abbiamo battagliato, regaliamo ai tifosi una qualificazione ai gironi che tutti aspettavano. Abbiamo sofferto e abbiamo proposto, sbagliando tanti gol, penso che la qualificazione sia meritata. Non aver subìto gol e aver fatto questa partita in una bolgia è un grande merito dei ragazzi”.

GOL SBAGLIATO DA JOVIC “Se Terracciano non fa quella parata andiamo ai supplementari in inferiorità numerica. Ci sarebbe da dirgli qualcosina anche a Igor. In attacco dobbiamo essere più concreti, è un difetto che dobbiamo cercare di migliorare”.

GIOCATORI PIÙ UTILIZZATI “Milenkovic e Maleh hanno sempre giocato perché Niko è una garanzia e Youssef lo abbiamo gestito nelle rotazioni. Sto cercando di gestire tutti e aumentare il minutaggio, coinvolgere tutti è bello perché ognuno sa che può dare il proprio contributo”.

TERRACCIANO-GOLLINI “Terracciano o Gollini? Avremo tante partite, ci può stare che uno giochi in campionato e l’altro in coppa, è un’ipotesi percorribile. In rosa abbiamo tanti giocatori ai quali basta poco per diventare di alto livello, so di avere a disposizione gente di qualità e per quello cerco di ruotarli tutti“.