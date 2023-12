Italiano mantiene la parola, offre cena a tutta la squadra. Lo aveva promesso dopo la vittoria di Monza

Dopo la vittoria della Fiorentina a Monza, Vincenzo Italiano, ai microfoni di Dazn l’aveva annunciato: “Ho promesso che avrei portato tutti a cena in caso di vittoria oggi. E cosi il 27 andremo tutti a cena fuori”, con conseguenti 3 giorni e mezzo di riposo dal 23 dicembre al 25, con ripresa il 26 dicembre in vista della gara a Firenze contro il Torino. Promessa mantenuta da parte del tecnico che ha portato la squadra a cena in un noto locale di Firenze con qualche curioso che ha aspettato l’arrivo dei protagonisti per foto e saluti.

CASTROVILLI CONTINUA IL SUO RECUPERO