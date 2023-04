Italiano: “Mai smesso di credere nel nostro lavoro e abbiamo svoltato. Non molliamo, ora viene il bello”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta: “Ci sono partite ravvicinate, giovedì abbiamo un quarto di finale dove dobbiamo superare il turno. Ci dobbiamo preparare anche in funzione di quello”.

Poi ha proseguito: “Mettendo insieme tante cose positive è venuto fuori questo periodo bello per prestazioni e risultati, che portano fiducia e autostima. Ma non abbiamo mai smesso di credere in ciò che facevamo e abbiamo svoltato, qualcuno ha trovato la giusta forma e continuità e ci godiamo il momento. Ma non bisogna mollare, adesso viene il bello”.