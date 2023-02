Italiano: “Lutto per Sirigu, in campo se vuole. Brekalo ha un tempo al massimo. Milenkovic fuori”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa alla vigilia della gara contro il Braga, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Domani è una partita che avrà la sua storia, non so quale sarà la strategia del nostro avversario per una gara che sembra archiviata, non vogliamo dare vantaggio al nostro avversario. Non vogliamo dare vantaggi, non dobbiamo distruggere il vantaggio che abbiamo, sarebbe folle

Volevamo aprire questo ciclo di successi dopo Braga, ci abbiamo provato in tutti i modi ma non abbiamo avuto la possibilità a vincere contro l’Empoli dove meritavamo di vincere, vogliamo trovare la continuità. Per domani dobbiamo curare tanti aspetti in maniera diversa perchè sarà una gara di coppa diversa dalle altre.

In campionato si sa benissimo la preparazione tattica qual è con squadra che ti concedono poco, dobbiamo essere più concreti e mi danno fiducia, a Braga dopo il secondo gol l’avversario è sparito dalla partita e abbiamo fatto quella partita li

Molto spesso volevamo fare turnover ma non è stato possibile per situazioni di infortuni e perchè ci sono ragazzi che non riescono a sostenere 3 impegni nella settimana sotto il profili dell’intensità, forse per abitudine, ma io voglio far rendere tutti nello stesso modo, non ci sono titolari perchè i ragazzi danno tutto il contributo, vedi Terzic e Ranieri quando sono stati chiamati in causa. Vero che possiamo che migliorare sotto tutti i punti di vista ma giocando ogni 3 giorni di perdono energie, nessuno ha evidenziato che siamo tornati alle 6 del mattino facendo una gara di grandissima intensità contro l’Empoli uscendo alla distanza ma poi possono esserci problemi muscolari come quella capitata a Milenkovic e alle volte vieni spiazzato. Non vogliamo avere problemi con i ragazzi

Sirigu ha avuto un lutto famigliare, ieri sera è tornato, se sta bene ed è convinto vorrei vederlo in campo, lo vedo meglio fisicamente perchè quando è arrivato non era al 100%. Se torna sereno dopo il lutto domani gioca titolare. Castrovilli sta avendo alti e bassi, ho avuto lo stesso suo problema quindi conosco bene la dinamica, lui ha voglia di tornare, se torna il Gaetano prima dell’infortunio sarà altra arma per noi. Capisco la delusione per il campionato visto il ritardo che abbiamo però noi stiamo cercando di tenere vive tutte le competizioni

Milenkovic è fuori e c’è ottimismo per lunedi, anche se non so in che percentuale. Amrabat deve stare tranquillo e sereno, nessuno qui deve essere il salvatore della patria, a Braga ha fatto prestazione straordinaria, per eccesso di confidenza ha voluto prendersi una responsabilità che non doveva avere in una posizione in cui non doveva essere ma lui cerca sempre di essere presente ovunque in tutti i modi, in certe situazioni non può rischiare e domani è una di quelle

Cabral era in un grandissimo stato di forma, fa gol contro il Monza e dopo ha avuto una lesione muscolare, in un momento in cui avrebbe avuto continuità. Adesso sta bene e possiamo ritenerlo pronto anche dall’inizio, mi fa piacere la sua voglia che ci mette. Ma

Brekalo lo volevamo inserire subito, ha giocato mezz’ora contro il Bologna poi si è fermato e abbiamo ricominciato da capo, si è allenato gli ultimi 3/4 giorni con una buona intensità e adesso può giocare 30 minuti oppure un tempo, non di più”

IL RITIRO AL VIOLA PARK A RISCHIO