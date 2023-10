Italiano: “La mia regola è chiara, gioca chi se lo guadagna in allenamento. Quarta e Duncan gli esempi”

Nel corso della sua conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Duncan e Quarta, le due grandi sorprese di questa stagione, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

Duncan bisogna capire dove è andato in vacanza e con chi le ha fatte (ride ndr), è arrivato un giocatore diverso, si cresce allenamento dopo allenamento, figuriamoci anno dopo anno. Io dò spazio a chi se lo merita, chi è bravo e merita di giocare io lo metto in campo. Conta l’allenamento quotidiano. Lui come Quarta si stanno guadagnando tutto quello che stanno facendo, ma sono in tanti che stanno crescendo, Bonaventura e Nico sono altri due che stanno facendo molto bene, se vogliamo rimanere ad un livello alto dobbiamo mantenere il livello alto delle nostre prestazioni.

Anche lo scorso anno il difensore attaccava, i centrali hanno libertà di leggere le situazioni quando determinati avversario ci lascia spazio che andiamo a riempire con i difensore. Quarta forse legge questi movimenti in maniera diversa perchè in passato ha fatto il centrocampista, lui ha qualità individuali strepitose con il quale è nato”