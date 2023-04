Italiano: “Jovic non protagonista per qualche acciacco. Oggi ha la sua chance, risponderà presente”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, mister Vincenzo Italiano ha così parlato prima della sfida tra Fiorentina e Lech Poznan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League: “Jovic non è stato protagonista nell’ultimo periodo per qualche acciacco. Nelle ultime settimane è cresciuto, con tutte queste partite è giusto dargli una chance. Sono convito che oggi risponderà presente”.

Poi ha proseguito parlando della svolta: “Nell’ultimo periodo stiamo usando molto una mezzala che funge da trequartista. Abbiamo svuotato la zona davanti ai difensori, saltiamo fuori con un centrale. Chiaramente dobbiamo star più stretti con i terzini, ma se è tutto calcolato con le preventive fatte bene, può portare dei risultati”.

Conclude: “La fiducia la davano le prestazioni. Creavamo tanto ma non segnavamo. Ci siamo aggrappati a questo, al fatto che continuavamo a proporre sempre. Verona e alcune gare in Conference ci hanno reso autostima, hanno iniziato a segnare Jovic e Cabral. Un difensore invece può sempre recuperare e metterci una pezza. Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista”.