Italiano: “Jovic? Ha messo ritmo in più, mi auguro si sia sbloccato e sia un valore aggiunto”

A pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Bologna, mister Vincenzo Italiano ha così parlato ai microfoni di Dazn: “La squadra sta bene. Tranne Sottil e Castrovilli, abbiamo tutti a disposizione, tutti stanno tutte bene e possono giocare. Abbiamo qualche difficoltà nel decidere chi non far giocare, dobbiamo stare uniti e remare tutti dalla stessa parte. Tra poco avremo un tour di force e avremo bisogno di tutti”.

Infine, su Luca Jovic: “Penso che abbia messo dentro quel ritmo in più che gli è servito per fare ottime prestazioni. Poi sta trovando continuità anche perché Cabral si è infortunato e non è ancora al 100%. Mi auguro si sia sbloccato e sia un valore aggiunto, nonostante ancora non riusciamo a concretizzare tutto”