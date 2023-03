Italiano: “Jovic e Cabral in un circolo virtuoso, la staffetta sta pagando. Ora la Fiorentina ha un altro spirito”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha così parlato in vista della partita contro il Sivasspor in Conference League: “Penso che sia una Fiorentina che sta bene, che arriva da un buon momento. Dobbiamo sfruttare l’aspetto mentale che ci sta accompagnando. Vedo i ragazzi con un altro spirito. Spero che ci dia un’altra spinta per ottenere un buon risultato subito nella gara d’andata”.

Poi ha proseguito parlando della gara contro il Sivasspor: “Il fatto che siano stati fermi forse può essere anche un vantaggio per loro. Noi giochiamo ogni 2-3 giorni. Loro saranno meno stanchi di noi. Hanno vinto il proprio girone e ha delle qualità Sanno ripartire velocemente e hanno tre attaccanti pericolosi. Giocando in casa l’andata dobbiamo pensare a noi stessi e creare il più possibili mantenendo alta l’attenzione”.

Spazio anche a Jovic e Cabral nell’intervento del tecnico viola: “È un aspetto che fa un immenso piacere rimarcare perché sono due ragazzi che abbiamo sempre aspettato e ora sono in grande fiducia sia dal 1′ che quando subentrano. Dobbiamo sfruttare anche loro, vedono di più la porta e sono dinamici. Siamo felici ma cominciamo anche a muoverci meglio in attacco con gli altri giocatori. Sono entrati in un circolo virtuoso? Credo che se si arriva ad ottenere questo è un vantaggio per tutti. Io li ho sempre tenuti vivi e li ho sempre voluti partecipi. Abbiamo avuto difficoltà sotto porta e abbiamo pagato con risultati negativi. Adesso questa staffetta sta pagando e sia che partano dall’inizio che entrando dopo hanno acquisito questa mentalità che per noi può essere un grande vantaggio”.

Infine, conclude: “Noi con domani giocheremo la 38esima gara stagionale. L’anno scorso avevamo giocato molto meno a marzo. Andiamo incontro a infortuni e squalifiche e quindi coinvolgere tutti è molto importante. Lo conferma il fatto che tutti rispondono presenti. Questa gestione ci sta dando grandi risultati. Il primo pensiero è superare questo turno e poi arrivare al termine della stagione con tutti a disposizione e tutti coinvolti”.