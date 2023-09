Italiano, il suo obiettivo è dare zero punti di riferimento all’Atalanta: ecco la chiave per batterla

Scrive il Corriere Fiorentino, Fiorentina-Atalanta è una partita che non lascia nulla per scontato. Sulla carta insomma ci son tutte le premesse per un match ad alto coefficiente di spettacolo e i precedenti tra i due allenatori tra l’altro aiutano a capire quanto il mister viola sia duro da digerire per il Gasp. Sono sette gli incroci, con tre vittorie per il tecnico della Fiorentina, due per quello della Dea e due pareggi. L’ultimo ad aprile (1-1) in una partita nella quale l’Atalanta soffrì come poche altre volte negli ultimi anni. Fu, quella, una gara nella quale Italiano studiò una formazione senza punti di riferimento, con giocatori che si scambiavano ruoli, compiti e posizioni. E chissà. Magari, visto che in quel caso funzionò, potrebbe farlo ancora.

