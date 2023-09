Italiano: “Il passaggio alla difesa a cinque testimonia che l’importante era la vittoria”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Va bene il risultato. A inizio stagione è importante mettere fieno in cascina. Non abbiamo fatto una gara entusiasmante, di solito giochiamo meglio. Quando siamo passati a cinque dietro lo ho dimostrato, l’importante oggi era vincere.Come fa Quarta a segnare così spesso? Gli abbiamo dato la libertà di giostrarsi quando vede spazio perché vede le situazioni. Bravo lui e Bonaventura per la palla stupenda. Perché ha cambiato idea e non ha fatto entrare Ikonè? Avevamo un possesso al limite dell’area dell’Udinese. Ci siamo ritrovati con Lucca che ci ha graziati, con Kayode stanco e che soffriva. A quel punto ho sacrificato Ikone. Sapete quanto è importante per noi ma ho voluto aiutare gente più stanca La prestazione di Lopez? Non è facile subito integrarsi coi compagni, in un campo del genere non bellissimo. Condizioni di Dodò? Dodò pare abbia qualcosa al ginocchio, gli è girato. Ma vedremo dopo gli esami. Mi auguro con tutto il cuore che non sia grave, per la sua importanza per la squadra”.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA