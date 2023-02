Italiano: “Il gol annullato è qualcosa di incredibile, nessuno ci ha spiegato il motivo. Palla varca linea”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Braga, queste le sue parole:

“Come al solito hai preso due tiri e preso due gol, il gol di Mandragora è stato importante, c’è stata una grande reazione, abbiamo superato il turno con grande merito, siamo contenti per il carattere. Il gol annullato è un qualcosa di incredibile, c’è il fermo immagine, la palla ha varcato la linea, nessuno ci ha dato una spiegazione, l’arbitro non ha voluto dare questo gol nonostante la tecnologia. Meno male è stato un episodio che non ha influito sul risultato finale e sulla prestazione

Il sorteggio? Alcune avversarie sono di altissimo livello e insidiose, siamo pronti a sfidare chiunque, volevamo affrontare questo sorteggio e domani lo faremo. Contro il Braga è stata importante la partita di andata, qualsiasi sia il nostro avversario vogliamo andare avanti

L’abbraccio a Terzic è l’abbraccio per un giocatore che è entrato e ha dato tutto per la maglia e per la causa, se si comporta cosi l’allenatore è sempre dalla loro parte, anche per Cabral vale la stessa cosa, chi subentra può cambiare le sorti della partita”

