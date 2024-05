Italiano ha una penale di 1 milione in caso scatti il rinnovo automatico, ma c’è un tacito accordo.

Secondo Il Mattino, quotidiano di Napoli, c’è un accordo tacito tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano per non prolungare il contratto del tecnico per il 2025. Tuttavia, anche nel caso in cui dovesse scattare il prolungamento automatico, grazie ad una eventuale qualificazione in Europa League, il tecnico di Karlsruhe avrebbe comunque una possibilità di liberarsi dal club viola.

Sembra infatti che sia presente sul suo contratto una sorta di “clausola rescissoria” (o penale) del valore di 1 milione di euro, necessaria a annullare l’eventuale prolungamento. Italiano sarebbe quindi costretto a trovare una squadra disposta a versare la somma richiesta dalla Fiorentina, la quale peraltro dovette fare altrettanto all’epoca dell’ingaggio dello stesso Italiano dallo Spezia.

Questa clausola potrebbe essere uno dei motivi per i quali la pista di Italiano al Napoli si è raffreddata.

GAZZETTA: ITALIANO-NAPOLI SI PUO FARE MA SOLO CON UNA CHIUSURA IN TEMPI BREVI