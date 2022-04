Italiano ha sempre vinto i playoff: con la Juventus deve sfatare il tabù relativo al secondo tempo

Vincenzo Italiano ha sempre vinto i playoff che ha disputato in carriera. Ed infatti la sfida di stasera è ad eliminazione diretta come i playoff per le serie minori. Di fronte c’è la Juventus, Italiano non l’ha mai battuta. I primi tempi anche con lo Spezia, sono sempre finiti in parità, poi i bianconeri hanno dilagato nel secondo tempo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

