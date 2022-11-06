Italiano ha impiegato 28 giocatori dall’inizio della stagione: Biraghi quello che ha giocato più minuti (1460)

Quarta è il secondo giocatore più utilizzato, in crescita il minutaggio di Kouame

Sono 28 i giocatori che Italiano ha impiegato dall'inizio della stagione. Al primo posto, per minuti giocati, resta il capitanoCristiano Biraghi con 1.460 minuti, al secondo posto Lucas Quarta (1.385) e sul terzo gradino del podio Amrabat con 1.302. Fra i giocatori in grande crescita quanto a minutaggio c'è Kouame che si piazza quarto con 1.252 minuti giocati. Lo scrive La Nazione.

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