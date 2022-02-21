Italiano ha finalmente scacciato la maledizione dei "40 punti". Media da brividi, è di 2,08

Italiano super e Firenze si fida ciecamente di lui

Ad esultare è Vincenzo Italiano: in un colpo solo ritrova il successo al Franchi, incrementando la media punti in tema (oggi 2,08) supera quella fatidica quota 40 che la passata stagione era diventata peggio di una maledizione e soprattutto riaccende l'interruttore dell'entusiasmo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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