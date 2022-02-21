Labaro Viola

Italiano ha finalmente scacciato la maledizione dei "40 punti". Media da brividi, è di 2,08

Italiano super e Firenze si fida ciecamente di lui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2022 09:07
Italiano ha finalmente scacciato la maledizione dei "40 punti". Media da brividi, è di 2,08 - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Italiano
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ad esultare è Vincenzo Italiano: in un colpo solo ritrova il successo al Franchi, incrementando la media punti in tema (oggi 2,08) supera quella fatidica quota 40 che la passata stagione era diventata peggio di una maledizione e soprattutto riaccende l'interruttore dell'entusiasmo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT: “CONTRACCOLPO CONTRARIO DOPO LA CESSIONE DI VLAHOVIC. LA FIORENTINA SOGNA”

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-contraccolpo-contrario-dopo-la-cessione-di-vlahovic-la-fiorentina-sogna/166447/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok