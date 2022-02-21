Corriere dello Sport: "Contraccolpo contrario dopo la cessione di Vlahovic. La Fiorentina sogna"

In 4 partite senza Vlahovic, 3 vittorie ed una sola sconfitta per la Fiorentina

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo un commento di Fiorentina-Atalanta: "Il contraccolpo dopo la cessione di Vlahovic c'è stato. Ma al contrario. Quattro partite, una sconfitta e tre vittorie, due con l'Atalanta in casa e fuori. Il serbo in bianconero ha segnato un gol, il suo sostituto alla Fiorentina quattro. La Fiorentina è salita a -2 dall'Atalanta stessa e a -1 dalla Lazio che ha pareggiato, è a -5 dal quarto posto della Juventus. Oggi si può riconoscere la Fiorentina in ogni momento della partita".

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