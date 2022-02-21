Il "Pistolero" fa volare la Fiorentina, sui 3 punti della viola c'è la sua firma. Sabato ancora titolare
Piatek si è preso la Fiorentina e sta innalzando il livello
Freddo al tiro, coraggioso nelle parole. Piatek si prende la Fiorentina e la porta a un livello più alto. La formazione viola deve rimanere concentrata ma la città è legittimata a volare con la fantasia dopo anni di "carestia". E c'è ancora la firma del "Pistolero" sui 3 punti della Fiorentina. Il prossimo sabato in trasferta con il Sassuolo sarà ancora titolare perchè chi segna, come ha spiegato Italiano, ha più chance di essere confermato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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