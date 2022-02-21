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Il "Pistolero" fa volare la Fiorentina, sui 3 punti della viola c'è la sua firma. Sabato ancora titolare

Piatek si è preso la Fiorentina e sta innalzando il livello

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2022 08:53
Il "Pistolero" fa volare la Fiorentina, sui 3 punti della viola c'è la sua firma. Sabato ancora titolare -
Rassegna Stampa
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Freddo al tiro, coraggioso nelle parole. Piatek si prende la Fiorentina e la porta a un livello più alto. La formazione viola deve rimanere concentrata ma la città è legittimata a volare con la fantasia dopo anni di "carestia". E c'è ancora la firma del "Pistolero" sui 3 punti della Fiorentina. Il prossimo sabato in trasferta con il Sassuolo sarà ancora titolare perchè chi segna, come ha spiegato Italiano, ha più chance di essere confermato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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