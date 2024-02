Italiano ha chiamato a raccolta i suoi leader. Colloqui anche con Nico e Bonaventura

Vincenzo Italiano, come tutti gli allenatori, nel momento del bisogno si affida ai suoi leader. Quelli di un gruppo consolidato, e che nei suoi 3 anni ha sempre risposto alle difficoltà. Giocatori silenziosi, ma che nello spogliatoio certamente posono aiutare. L’esperienze di Terracciano e Milenkovic. Due che in pubblico parlano poco, ma che pesano nello spogliatoio. Poi c’è Biraghi, che non ha esitato a metterci la faccia e parlare chiaramente davanti alle telecamere. Poi ci sono quelli che oltre ad essere un riferimento caratteriale lo sono a livello tecnico. Italiano ha parlato con Nico e Bonaventura. Il primo deve rientrare in condizione, e il secondo deve ritrovare la serenità che il mercato sembra avergli tolto. Utile in questo senso l’inserimento di Belotti, che è stato capitano di 1000 battaglie con il Torino. E una mano la darà sicuramente. Lo scrive La Nazione.

