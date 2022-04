Italiano: “Grandissimo primo tempo. Volevo cambiare per la Juventus ma non me la sono sentita”

Al termine della partita vinta contro il Venezia ha parlato in conferenza stampa Vincenzo Italiano, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Grandissimo primo tempo, ne potevamo fare altri, nel secondo il cambio di sistema del Venezia ha fatto che si che siamo stati arrembanti, mi sta piacendo questa compattezza. Il primo tempo con l’approccio che dovevamo avere, se non ammazzi l’avversario può rimanere in partita ma loro grossi palloni per chiudere la partita non hanno avuti

Prima della gara ho pensato di cambiare qualcosa in vista della Juventus ma non me la sono sentita, ho voluto dare continuità a quello che stiamo facendo, siamo stati solidi e tutto l’impianto difensivo sta andando bene. Bonaventura è tornato ieri con il gruppo, speriamo non sia nulla di grave per Castrovilli, adesso vogliamo fare bene contro la Juventus. Nel gol bravo Igor nel mettere in mezzo una palla che stava andando fuori, Lucas continua a far gol e per noi è un valore aggiunto

Siamo partiti con poca gente allo stadio e oggi c’erano 30 mila persone, stiamo alimentando i sogni, bellissimo giocare con questa spinta, abbiamo palleggiato e messo in difficoltà l’avversario anche grazie a lui. Siamo contenti di come sta

Castrovilli penso abbia avuto una distorsione al ginocchio, spero non sia nulla di grava, stava facendo prestazione di alto livello. Non ci voleva, speriamo non sia nulla davvero, nelle prossime ore sapremo”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL VENEZIA