Italiano: “Firenze vuole godere e facciamo di tutto per fare felici i tifosi. Kayodè va tutelato”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “C’era capitato anche a Frosinone di calare un pochino nel secondo tempo. Non mi era piaciuta questa cosa. Oggi abbiamo cambiato i quattro davanti per mantenere questa pressione. Obiettivi? Dobbiamo ancora crescere, abbiamo cambiato 8/9 elementi che ci devono dare quel qualcosa in più. All’inizio perdi un po’ di identità, ma quando tutti cresceranno di minutaggio e di condizione sono sicuro che ne avremo i benefici. Il tifo di Firenze? Si percepisce dalla grande passione che c’è in giro e per l’attaccamento a questi colori e alla maglia. Firenze vuole vincere, vuole godere e noi facciamo di tutto per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Tutte le volte che andiamo in campo è per questo, conosciamo l’importanza della maglia e dello stemma. Maxime Lopez? Ha già qualche minuto nelle gambe, è un’arma nel nostro arco. Può giocare anche con Arthur e ci sarà l’occasione giusta per vederli insieme. Kayode stupisce di partita in partita, deve crescere ma è un talento e bisogna cercare di tutelarlo”.

