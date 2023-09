Italiano fa una cosa alla Mazzone sotto la Curva Fiesole, pace fatta con i tifosi della Fiorentina

E alla fine Vincenzo Italiano fa una cosa alla Carletto Mazzone, che piace ricordare quando si può: corre verso la curva, sale sui cartelloni ed esulta. I tifosi apprezzano e, finalmente lo acclamano. Per il tecnico della Fiorentina questa vittoria sull’Atalanta è molto importante. Intanto perché fa pace coi tifosi e riparte dopo la batosta con l’Inter (ma visto il Milan…), poi perché dà morale per l’avventura di coppa al via. E infine perché ha battuto una rivale diretta per il ruolo di intrusa tra le big. Vittoria meritata alla fine, perché la Dea è stata la Dea solo per mezzora, quando poteva anche far sua la partita ma poi si è persa nelle vie della reazione viola e nel duello dei cambi. Questa volta, ci sono stati più gol che bel gioco, ma in qualche modo le due squadre danno sempre spettacolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, COMMISSO NELLO SPOGLIATOIO