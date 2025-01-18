Italiano fa raggiungere il record al Bologna: mai cosi tanti punti nella storia del club rossoblù

Italiano vince contro il Monza dopo il pareggio in casa dell'Inter, e l'ex tecnico della Fiorentina fa arrivare il Bologna dove mai prima

Il Bologna, dopo la vittoria contro il Monza per 3-1, ha raggiunto il record di punti a questo punto della stagione. Nessuno, prima di Vincenzo Italiano, aveva fatto cosi tanti punti con il Bologna, queste le parole dell'ex allenatore viola dopo la gara:

"Il record i 33 punti in 20 partite? E' una bella soddisfazione, sapevano di poter centrare questo record. E' stata una partita giocata in maniera molto attenta e concentrata dai ragazzi. Ci diamo fatti trovare pronti, ogni due giorni è difficile per intensità, attenzione e concentrazione, e ancora una volta i ragazzi hanno risposto con una prestazione incredibile".

Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, a DAZN ha commentato la vittoria sul Monza. "Il primo gol nasce da un nostro possesso dentro la metà campo degli avversari e spesso deve metterti sulla preventiva. E' un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Nei primi 20' siamo stati un po' lenti nell'arrivare profondi, una volta pareggiato ci siamo come liberati e non abbiamo concesso niente", ha aggiunto. "Ad inizio stagione sapevo di arrivare in una squadra che ti dava grande disponibilità, poi non è mai semplice. Ho messo qualche mia idea e qualcosa abbiamo modificato venendo incontro ai ragazzi. All'inizio abbiamo avuto grande difficoltà ma vedo grande applicazione quando vengono chiamati in casa e questo è una cosa che mi dà grande soddisfazione".

LE PAROLE DI CICCIO GRAZIANI SU COLPANI

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