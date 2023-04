Italiano elegia Quarta: “Adesso è in una condizione incredibile, gestisce alla grande la palla”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, parla ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Conference League contro il Lech Poznan: “Siamo dispiaciuti per il pari in campionato, è sfumato un record che poteva essere importante nella storia di questa società. Adesso però ci rituffiamo in questa competizione a cui teniamo tantissimo, dobbiamo crearci le condizioni giuste per le gare di ritorno. In questo momento abbiamo trovato una squadra base che ci dà tanta affidabilità, ma ci sarà spazio per tutti”.

Che squadra è il Lech Poznan?

“L’abbiamo studiata, in casa è molto temibile anche per il modo in cui il pubblico la sa trascinare. Ci dobbiamo aspettare questo, una partenza arrembante da parte loro”.

Quanto pesa l’assenza di Martinez Quarta?

“È cresciuto, sta facendo bene ed è in grande fiducia, ha la giusta dimestichezza per gestire la palla. Ci dispiace non averlo perché è in una condizione incredibile ma abbiamo tre centrali che ci danno fiducia”.

Può essere l’occasione per Brekalo?

“Mi è piaciuto come è entrato: i presupposti li avevamo già creati con Sottil e Ikonè, lui è stato sfortunato con il palo. Adesso ha ritrovato la condizione e sta crescendo, sottoporta è molto concreto ed è un’arma a disposizione”. Lo riporta TMW

