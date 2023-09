Italiano e la richiesta di avere due titolari per ruolo, ogni titolare ha una sua riserva. Maxime da scoprire

«Le squadre vincenti hanno giocatori catalizzatori che fanno accadere le cose»: Bonaventura, Arthur, Nico Gonzalez, ad esempio, per restare alla Fiorentina. Allo stesso modo, però, «Le grandi squadre hanno una grande profondità», intesa come ricchezza delle scelte, dalla panchina. Secondo John Maxwell, uno dei massimi esperti di leadership applicabile anche allo sport, «Sicuramente si possono realizzare delle cose meravigliose anche solo con poche persone in gamba, ma, se si vuole che una squadra faccia bene nel lungo periodo, si deve costruire una buona panchina».

Chissà se Vincenzo Italiano nella sua libreria ha qualche saggio di questo guru motivazionale. Da non escludere a priori, considerato quanto visto contro l’Atalanta. Lasciando stare il piano tattico, quello mentale ha avuto un impatto importante che se non ha determinato il risultato finale, ha certamente contribuito a realizzarlo.

Proviamo a seguire un filo logico, iniziato durante il mercato estivo e che ha dato i primi risultati proprio contro i nerazzurri. C’è stata sicuramente una reazione nervosa e rabbiosa – in senso buono – dopo la debacle di San Siro. Ma a questa volontà di rivalsa si è unita anche una scelta ben precisa del tecnico che ha corretto in corsa la sua squadra, proponendo all’inizio e a gara in corso uomini importanti usciti dalla panchina. La scelta di Italiano è sempre stata quella di avere, nei limiti del possibile, doppioni in ogni ruolo, ma non è facile poi tenere tutti motivati e coinvolti, strizzando l’occhio alla necessità di schierare a stretto giro – leggi impegni di coppa – una formazione più competitiva possibile.

Così Italiano, dopo l’errore ammesso a San Siro, ha rotto gli indugi e alternato anche (alcuni) degli insostituibili. Quindi Duncan per Arthur, Parisi per Biraghi, rispolverando Quarta, facendo alzare nel secondo tempo Arthur, Kouame e Beltran, che di fatto hanno continuato e completato l’opera iniziata dai compagni. E dire che l’Atalanta non è che fosse dimessa. Anzi. Dopo aver messo sotto per almeno 25 minuti i viola, nella ripresa Gasperini ha spedito in campo il pezzo pregiato del mercato, Scamacca, poi Pasalic e Miranchuk.

Italiano, dal canto suo, ha fatto leva su quelli che non possono essere considerati alternative. Ma titolari a tutti gli effetti, come del resto è Arthur che, in ogni caso, alle sue spalle ha Maxime Lopez, ancora tutto da scoprire almeno da queste parti. Insomma, alla Fiorentina le soluzioni non mancano. Risorse vere per il futuro cammino viola. Appena iniziato. Lo scrive La Nazione

LE PAROLE DI BEPPE IACHINI