Italiano e quel malumore a Firenze: “Ci avete tolto quel disastro di allenatore”

Il retroscena della cena offerta ad un dirigente del Bologna

Dopo la polemica scoppiata tra Vincenzo Italiano e Daniele Pradè, prova a dare una spiegazione a quanto successo. Tutto nasce, secondo il quotidiano, da un malumore popolare a Firenze e dintorni. Tutto nasce da un aneddoto. Un dirigente del Bologna, a cena in un ristorante della Maremma, si è visto offrire la cena dal ristoratore. Il motivo? " Ci avete tolto quel disastro di Italiano".

Questo per spiegare quello che Vincenzo Italiano si è lasciato alle spalle. Tre finali perse, delusioni e tanto rancore. Da qui, la gioia a fine gara e la polemica con il ds della Fiorentina. L'allenatore del Bologna ha convissuto con il paragone di Thiago Motta, cosa che lo faceva abbastanza infervorare. Adesso batte il suo passato in una gara a cui teneva molto. Insomma, la sua felicità è abbastanza capibile. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/dodo-non-ha-accettato-lesultanza-di-italiano-per-la-vittoria-sei-stato-3-anni-con-noi-ci-vuole-rispetto/281004/