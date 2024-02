Italiano e la sua formula, gioca solo chi merita: chiede corsa, senso di appartenenza ed altruismo 

Italiano è pronto ad usare più bastone che carota. E ha già dimostrato di saperlo fare. per arginare l’emorragia di risultati che la Fiorentina sta vivendo non farà sconti di nessun tipo. Lo ha detto e ribadito chiaramente, chiamando il gruppo ad un’assunzione chiara di responsabilità: giocherà solo chi sta meglio e chi darà le giuste garanzie. Non si tratta né di diktat né tantomeno di mancanza di fiducia, ma solo della presa di coscienza di una necessità chiara di invertire la rotta a tutti i costi, sacrificando i singoli peri gruppo. Il tecnico esige che tutti si mettano alle spalle gli errori delle ultime partite, uscendo tutti insieme dal momento difficile. Anche perché il problema va risolto subito per non compromettere ulteriormente le cose: le prossime tre partite contro Frosinone, Empoli e il recupero a Bologna sono cruciali. Italiano sa di avere un gruppo in grado di mettersi a disposizione sacrificandosi al meglio, ma anche a rischio di disunione e di perdita di riferimenti. Come ripartire? L’allenatore chiede una corsa in più, senso di appartenenza e altruismo. Tre concetti chiave.

Sono tutti potenziali titolari in rosa: questa è stata una regola ferrea della gestione del tecnico di Ribera, dimostrata dalle 137 formazioni diverse da quando siede sulla panchina viola, in una completa rotazione di tutti gli elementi a disposizione. Sono già tutti ampiamente sulla corda e ora anche il mercato è finito: lo stesso Italiano ha messo avanti a tutto la squadra, prima delle questioni personali. Le prossime tre avversarie con annessi nove punti possono (devono) dare la svolta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

