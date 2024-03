“Italiano è già in una grande squadra. Con i mezzi della Fiorentina può ancora dare tanto ai tifosi viola”

Il futuro di Vincenzo Italiano è uno dei temi caldi di questi ultimi giorni. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l’ex procuratore di Vincenzo Italiano, Andrea D’Amico, ha così parlato dell’attuale tecnico della Fiorentina: “Italiano alla Fiorentina ha sempre fatto molto bene, è cresciuto molto dal punto di vista caratteriale da quando era giocatore e un’intelligenza calcistica come la sua non si trova tutti i giorni. La società ha sempre difeso a spada tratta il suo allenatore, non esponendolo mai più del dovuto e credo che al mister questa cosa faccia molto piacere. In questo momento non vedo una differenza abissale tra la Fiorentina e le squadre definite big in Italia. La proprietà è competente quindi reputo che Italiano sia già in una grande società e con i mezzi a disposizione può dare veramente tanto ai tifosi viola”.

LA NAZIONE INCALZA: “ITALIANO LASCERÀ FIRENZE A FINE STAGIONE. IL SUO MESSAGGIO È CHIARO”